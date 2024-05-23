Прогнозировать затраты на мобильную связь стало легче

Россиянам стало легче прогнозировать затраты на мобильную связь: в первом квартале 2024 года доля абонентов, которые пополняют счет не чаще одного раза в месяц, выросла до 77%. Сокращается и время, которое тратят пользователи на пополнение, – платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в стране.

МегаФон исследовал современные привычки россиян при оплате счета за мобильную связь, опираясь на обезличенные данные клиентов за 2019-2024 годы. Анализ показал, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей через банкомат или терминалы оплаты приходится около 6% от общего объема.

Еще в конце 2019-го доля офлайн-платежей составляла 16% и практически не менялась из года в год. Затем этот показатель значительно снизился, что объяснялось антипандемийными мерами. После снятия ограничений наибольшая часть таких абонентов так и осталась в онлайне. Сейчас доля офлайн-платежей не превышает 6%.

Другая тенденция – рост числа клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Если три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц составляло менее 40%, то сейчас этот показатель превысил 46%. Число тех, кто оплачивает связь на несколько месяцев вперед, практически не меняется. К этой категории относится около 30% абонентов.

А вот доля тех, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. Так, если в мае 2021 года, число таких активных плательщиков составляло 16% от всех абонентов, то сейчас этот показатель снизился на 2%.

Аналитики отметили, что оплате услуг сотовой связи свойственна небольшая сезонность. С июня средний уровень платежей за связь увеличивается – пользователи активнее пополняют счет перед отпусками. Годовой пик в платежах приходится на декабрь. Такая тенденция вполне объяснима: абоненты готовятся поздравлять родных и близких с новогодними праздниками, при этом часть пользователей уезжает в отпуск.

Как пояснил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских, вопрос удобства совершения платежа в целом становится на первое место для клиента. Например, доля оплат через «Систему Быстрых Платежей» как одного из самых автоматизированных способов цифрового пополнения счета телефона ежегодно растет на 10% – 15%.

Челябинск, Софья Артемьева

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