Активы «Макфы» полностью перешли под контроль государства

Все компании, принадлежавшие экс-губернатору Челябинской области и его партнерам, перешли государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переход активов АО «Макфа» и связанных с ним компаний в собственность РФ завершен. Об этом заявил адвокат холдинга Вячеслав Плахотнюк.

«Сегодня в суд были представлены документы, что «ВТБ Регистратор» осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества», – цитирует «Интерфакс» заявление юриста.

Напомним, в марте этого года Генеральная прокуратура потребовала национализировать имущество семей Юревичей и Белоусовых, а также подконтрольных им компаний. Ссоответствующий иск был предъявлен к Михаилу, Александру, Валерию и Наталье Юревич, а также АО «Макфа», АО «Новая пятилетка», АО «Первый хлебокомбинат», АО «СМАК», Вадиму и Ирине Белоусовым.

В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая 33 предприятия, имеет коррупционное происхождение, и все ее имущество должно быть обращено в доход государства.

В ведомстве уверены, что главные ответчики – Михаил Юревич и Вадим Белоусов, – работая в органах госвласти, продолжали фактически владеть группой и участвовать в управлении ими, в течение многих лет нарушая установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. При этом свое высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов.

Иск, поданный 28 марта, приняли к рассмотрению, а на активы АО «Макфа» и других предприятий семьи экс-губернатора и его партнеров наложили арест. Судебный процесс стартовал 9 апреля и по ходатайству Генпрокуратуры проходил в закрытом режиме.

В ходе него защита ответчиков просила передать рассмотрение дела арбитражному суду, так как, исходя их судебной практики, именно арбитраж обычно занимается подобными спорами, заявляла отвод судье. Однако в удовлетворении ходатайств суд отказал.

Наконец, адвокат экс-губернатора от имени его матери Натальи Юревич предложил выкупить акции АО «Макфа» за 10 миллиардов рублей (при этом часть акций должна была остаться у государства).

Однако суд иск Генпрокуратуры об изъятии активов семейств Юревичей и Белоусовых удовлетворил. Подчеркнув при этом, что данное решение подлежит немедленному исполнению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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