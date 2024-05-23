Большинство челябинцев хотели бы вернуть в школах отметки за поведение

Более половины челябинских родителей поддерживают возвращение в школах отметок за поведение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение вернуть отметки за поведение в школе поступило в Минпросвещения. Его поддержали 67% челябинских учителей, сославшись на то, что в современных условиях тяжело поддерживать дисциплину в классах, и оценка за поведение для многих детей могла бы стать сдерживающим фактором. В противном случае, для обеспечения образовательного процесса, придется сокращать количество учеников в классах, что гораздо затратнее, чем просто выставлять оценки.

Отметки по поведению поддерживает и 55% родителей челябинских школьников, причем большинство из них – отцы. А вот многие матери высказали сомнение в эффективности такой меры и предложили просто вызывать родителей в школу, чтобы они потом сами разбирались со своими непослушными детьми.

Любопытно, что тема возвращение подобных отметок популярна в среде хорошо зарабатывающих челябинцев – в пользу возврата высказались 56% родителей с зарплатой свыше 100 тысяч рублей. А вот среди тех, кто получат менее 50 тысяч в месяц, сторонников такой меры набралось чуть более трети.

Противники отметок, в свою очередь, заявили, что неуд за поведение сегодня не имеет никакого значения и не характеризует умственные способности ребенка, при этом, по их словам, в основе поведения, считающегося в школе плохим, зачастую лежит умение постоять за себя.

Между тем, педагоги предлагают вместе с оценкой за поведение вернуть и характеристику по окончанию школы. Такая практика существовала в прошлом и оказывала существенное влияние на будущее выпускника, так как тем, кто плохо вел себя в школе и получил отрицательную характеристику, путь во многие заведения профессионального образования был закрыт.

Челябинск, Софья Артемьева

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