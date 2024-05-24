24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16:00 Челябинск – ТО «Интроспекция» представляет показ-лекцию по мотивам произведений Н.В. Гоголя «По ту сторону» (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 3, ауд. 3206) (по записи)