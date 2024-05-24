24 мая ожидаются следующие события – Челябинск

24.05.2024, пятница
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09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)
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10:00 Челябинск – XV Международный фестиваль «ФотоФест-2024»: фотосессия участников и выезд в Златоуст (крыльцо Исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100)
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10:30 Челябинск – ЛитОбоз «ПроЧЧти»: книга «Рассказы маленького мальчика» Олега Кургузова (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Видео презентация «День краеведческой книги» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Торжественное открытие форума по вопросам экологии и сохранению водных объектов с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус)
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12:00 Челябинск – Кинопятница: показ фильма-сказки «Тайна озера» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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13:00 Челябинск – Игра-путешествие «Эти забавные животные» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Беседа-викторина «От буквы к книге» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Неотложка для обложки» (ремонт книги) (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Путешествие во времени «Кто придумал буквы?» – Библиотека №20 (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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14:00 Челябинск – Познавательная программа «Славянское наследие» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:30 Челябинск – Встреча в клубе «Книжный червь»: обсуждение романа «Евгений Онегин» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:00 Челябинск – Экологический урок «В окружающей среде жить тебе и мне» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 Челябинск – ТО «Интроспекция» представляет показ-лекцию по мотивам произведений Н.В. Гоголя «По ту сторону» (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36а, корпус 3, ауд. 3206) (по записи)
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16:00 Челябинск – Творческая встреча с писателем и коллекционером Николаем Ильичом Перевозчиковым (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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17:00 Челябинск – Хореографическая постановка по сказам П.П. Бажова «Танцуем Урал» (образовательный комплекс «Смена», ул. Горького, 38)
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18:00 – 22:00 Челябинск – День славянской письменности и культуры (набережная у Исторического музея Южного Урала, ул. Труда, 100)
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18:00 Челябинск – Авторский семинар Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе», занятие 31 «Гамлет у Уильяма Шекспира: вариации (Ч.1) (киноклуб им. Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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18:30 Челябинск – Открытие выставки «Голос города» (Дом архитектора, пр. Ленина, 41а) (по записи)
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