В Челябинске задержан руководитель Комитета дорожного хозяйства

В Челябинске задержан временно исполняющий обязанности руководителя комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев. Накануне в комитете прошли обыски, была изъята документация.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оперативные действия, по предварительным данным, проводились в рамках расследования уголовного дела, в котором фигурируют руководитель ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян, его сын Гарник (владелец компании), а также сотрудники ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

Напомним, Колозянов задержали в декабре 2023 года. По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года она передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

В марте текущего года оперативники задержали еще одного сотрудника «Челябинскавтодора», начальника одного из отделов, а в апреле – предпринимателя, выступавшего посредником посредником между представителями бизнеса и власти.

Шиляева подозревают в получении взяток за то, что он «не замечал» нарушений при ремонте дорог и вызванных этим дефектов только что уложенного покрытия.

Напомним, Шиляев стал врио руководителя КДХ в январе текущего года.

Челябинск, Павел Зварзин

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