Розыгрыш телефона стоил жительнице Златоуста более полумиллиона рублей

Мошенники похитили 580 тысяч рублей у жительницы Златоуста, захотевшей выиграть телефон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на удочку аферистов попалась 25-летняя жительница Златоуста.

В полиции женщина рассказала, что увидела в одном из мессенджеров объявление о розыгрыше телефона известной марки. Пройдя по ссылке, она зашла в чат, где ей сообщили, что ее профиль выиграл приз, и необходимо заполнить анкету в СМС для его получения. Также «счастливицу» предупредили, что за доставку выигрыша ей придется заплатить 5,5 тысяч рублей.

Переведя требуемую сумму, горожанка стала ожидать посылку, которую обещали доставить в течение пяти дней.

Но уже на следующий день с ней вновь связались неизвестные и попросили перевести еще 20 тысяч рублей, якобы за курьерскую страховку. Поначалу она отказалась. Но, продолжив общение, злоумышленники, используя различные схемы, убедили женщину сделать 11 переводов с кредитной карты.

И только после того, как карта была заблокирована, женщина обратилась в банк, где ей и объяснили, что ее обманули мошенники.

Сотрудниками полиции Златоуста по данному факту возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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