В Челябинске вынесли приговор убийце сторожа СНТ

В Челябинске вынесен приговор местному жителю, расправившемуся с охранником садового товарищества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 50-летнего горожанина виновным в совершении убийства.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Днем 11 сентября в сторожевой будке СНТ «Любитель-2» шокированные садоводы обнаружили окровавшенное тело 30-летнего охранника товарищества.

Через какое-то время задержали 50-летнего челябинца. Выяснилось, что во время застолья между горожанином и сторожем вспыхнул конфликт, во время которого более старший собутыльник несколько раз ударил оппонента ножом шею и грудь.

В ходе расследования южноуралец своей вины так и не признал, заявив, что лишь защищался и не глядя нанес сопернику несколько ударов ножом.

Однако суд посчитал вину подсудимого в умышленном убийстве доказанной и приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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