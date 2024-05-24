Прокуратура через суд заставляет власти Брединского района отремонтировать опасное водохранилище

После жалоб жителей и общественников судьбой опасного водохранилища в Брединском районе займется суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, прокуратура обратилась в суд с требованием побудить местных чиновников отремонтировать Брединское водохранилище.

Ранее общественники заявляли об удручающем состоянии объекта. «На Брединском водохранилище из четырех шлюзов кое-как функционирует один. Тросы механизмов оборваны. Преград воде почти нет. Уровень поднялся до критической отметки», – рассказывали активисты в апреле текущего года.

Жители Брединского района уверены, что, если в ближайшее время власти не предпримут экстренных мер, 5 населенных пунктов попросту смоет, и без жилья останутся около 11 тысяч человек.

Причем нарушения в работе конструкций прокуратура подтвердила еще в 2018 году. После этого власти даже пытались отыграть аукцион на разработку проекта капремонта водохранилища стоимостью почти 8 миллионов рублей. Но дальше планов дело не сдвинулось.

Впрочем, чиновники опасений жителей не разделяют. Хотя уровень воды в апреле превысил 42 миллиона кубометров, плотина рассчитана на 60 миллионов кубов, отметили в администрации.

Но прокуратура отнеслась к жалобам внимательнее. И направила в суд иск о побеждунии местных властей начать ремонт опасного объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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