В Челябинской области пройдут важные старты российских фигуристов

Челябинск и Магнитогорск примут всероссийские турниры по фигурному катанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, исполком Федерации фигурного катания России утвердил календарный план соревнований на сезон-2024/2025.

По решению руководства российских фигуристов, сразу два турнира сезона пройдут на Южном Урале.

Так, 23-27 октября текущего года в Магнитогорск состоится первый этап Гран-при России. Финал этого турнира пройдут 13-16 февраля 2025 года в Новосибирске.

А 27 февраля – 3 марта 2025 года Челябинск примет командный турнир «Кубок Первого канала».

Челябинск, Виктор Елисеев

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