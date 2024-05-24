Организаторы незаконной миграции в Челябинской области отделались условными сроками

В Челябинской области вынесли приговор группировке, специализировавшейся на незаконной миграции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, деятельность группы южноуральцев, организовавших канал незаконной миграции, была пресечена оперативниками областного полицейского главка во взаимодействии с сотрудниками из регионального Пограничного управления ФСБ.

В поле зрения правоохранительных органов попали работники фирмы, оказывающие помощь иностранцам в подготовке документов, дающих право пребывать в Российской Федерации.

Оказалось, что злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли для иностранцев заведомо подложные трудовые договоры, обеспечивали фиктивную постановку на миграционный учет, тем самым легализуя их пребывание в стране с перспективой получить вид на жительство, а в дальнейшем – российское гражданство. Также он снабжали их свидетельствами о сдаче экзаменов на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком.

В отношении участников группы было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведены 36 обысков по адресам расположения офисов агентства, в гостиницах Челябинска и в местах проживания фигурантов. Кроме того, проведено 70 компьютерных судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более 100 человек. Объем уголовного дела составил 26 томов.

Обвинение в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору предъявили четырем участникам группы – двум женщинам и двоим мужчинам в возрасте от 41-го до 53-х лет. Приговором Калининского районного суда Челябинска они признаны виновными.

Каждый из них получил условный срок. Кроме того, южноуральцев оштрафовали на общую сумму полмиллиона рублей. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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