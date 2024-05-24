Челябинцы теряют интерес к традиционным звонкам по мобильному и все чаще пользуются мессенджерами

Все больше челябинцев хотят общаться в мессенджерах безлимитно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» со ссылкой на аналитику операторов связи Yota и МегаФон, в то время как интерес к традиционным звонкам снижается, активность южноуральцев в интернете растет. Любимым онлайн-сервисом жителей региона стал Telegram – именно на этот мессенджер в 2024 году абоненты чаще всего подключают безлимитный интернет, свидетельствует аналитика Yota. Однако значительная часть пользователей старше 50 лет все еще отдает предпочтение WhatsApp. В то же время на привычные звонки абоненты стали тратить на 12% меньше минут, чем в прошлом году. Также абоненты стали в 10 раз реже подключать себе безлимитные SMS, предпочитая вместо этого неограниченный интернет на популярные сервисы: за год спрос на опцию «Максимум безлимита» вырос на 40%.

То, что наибольшей популярностью среди мессенджеров у южноуральцев пользуется Telegram, подтверждают и аналитики МегаФона: с начала года трафик вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Также почти на треть увеличился интерес к WhatsApp. В топ-5 популярных онлайн-сервисов у челябинцев входят соцсеть VK, видеохостинг Youtube и TikTok.

В целом по России почти половина пользователей (48%) подключают безлимитный интернет более чем на одну опцию, особенно высокий этот показатель у зумеров – 60%. Наиболее востребованными приложениями у мужской части аудитории оказались картографические сервисы и навигаторы (доля пользователей-мужчин – 73%), сервисы VPN (72%), Twitch (68%), а также мессенджер IMO и «Одноклассники» (по 67%). Женская аудитория предпочитает безлимитный интернет на детские обучающие сервисы (доля пользователей-женщин – 55%), маркетплейсы (50%) и на онлайн-кинотеатры (49%).

Все чаще россияне предпочитают использовать мессенджеры и для голосовых вызовов. За год количество потраченных минут на традиционные мобильные звонки снизилось на 14%. Кроме того, аналитики пришли к выводу, что женская аудитория в среднем тратит на телефонные разговоры на 27% больше минут, чем мужская. В то же время мужчины в целом активнее женщин пользуются безлимитными подключениями (63% против 37%).

Челябинск, Софья Артемьева

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