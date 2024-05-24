Магнитогорца, не вернувшегося в часть по окончании контракта, отправили в колонию

Несмотря на окончание контракта, южноуральца признали виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, с началом мобилизации мужчина получил отсрочку. Однако в ноябре 2022 года заключил четырехмесячный контракт о прохождении военной службы.

Служил в зоне проведения специальной военной операции. В июле 2023 года уехал домой в отпуск. И в часть больше не вернулся на службу.

Полагая, что срок действия контракта истек, магнитогорец решил устроиться по прежнему месту работы, а командованию воинской части отправил рапорт и ходатайство директора предприятия об увольнении.

«При этом ему неоднократно разъяснялось, что в период мобилизации основания для увольнения военнослужащих с военной службы ограничены, и среди них отсутствует увольнение по окончании контракта», – отметили в гарнизонном суде.

В итоге судья приговорил мужчину к двум года лишения свободы в исправительной колонии общего режима – за самовольное оставление места службы.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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