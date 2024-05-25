25 – 27 мая ожидаются следующие события – Челябинск

25.05.2024, суббота
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08:00 Челябинск – «Городская прогулка 2024» (сбор у памятника «Катюше», ул. Доватора, 15)
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09:00 Челябинск – Бесплатные занятия по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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09:00 Челябинск – Малый Кубок Федерации баскетбола Челябинской области (ЦОП по шорт-треку, ул. Коммуны, 96)
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10:00 Челябинск – Открытие книжной выставки «Актер – профессия осознанная» (Челябинская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 60)
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10:00 Челябинск – Кубок России по баскетбольному двоеборью (МТС Live Холл, ТРЦ «Таганай», ул. Труда, 181)
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11:00 Челябинск – Познавательная программа «День современной прозы» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Всероссийская социальная акция, приуроченная к Международном дню пропавших детей (площадь перед зданием по ул. Кирова, 161)
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12:00 Челябинск – Квест «Книжные проделки Бабы Яги» (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Кино в парке: «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Встреча в английском клубе Speak Freely: Лайфхаки путешествий (основано на реальных событиях) (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Практический час «Экзамены? Спокойствие, только спокойствие!" от Центра психолого-педагогического сопровождения семьи ЧелГУ (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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16:00 Челябинск – Квиз для фанатов музыкальной группы BTS (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
26.05.2024, воскресенье
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09:00 Челябинск – Бесплатные занятия по бегу (ул. Лесопарковая, 2а)
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09:00 Челябинск – Малый Кубок Федерации баскетбола Челябинской области (ЦОП по шорт-треку, ул. Коммуны, 96)
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10:00 – 17:00 Челябинск – День творческих открытий «Хобби наших читателей»: выставка творчества читателей «Радуга талантов», мастер-класс по силуэтному вырезанию (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по рисованию «Одуванчики» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Творческие мастер-классы в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал периодики)
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11:30 Челябинск – Кубок России по баскетбольному двоеборью (МТС Live Холл, ТРЦ «Таганай», ул. Труда, 181)
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12:00 Челябинск – Открытый кубок Южного Урала по панкратиону (ЛК им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)
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12:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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14:00 Челябинск – Встреча «День уральских авторов» в воскресной студии «Литературная мастерская» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей бардовской песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча «Челябинские голоса» в клубе авторской песни «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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16:00 Челябинск – Пушкинский вечер (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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18:00 Челябинск – Инклюзивные кинопоказы под открытым небом (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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