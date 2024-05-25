В Китае нашли связь между человеком-драконом и Homo sapiens

В Китае исследовали череп существа, жившего миллион лет назад и, возможно, бывшего общим предком человека-дракона и Homo sapiens.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые восстановили один из трех черепов так называемого юньсянского человека, обнаруженных на стоянке Сюэтанглянцзы в Центральном Китае. Этот череп был найден в 2022 году и отличался от двух первых хорошей сохранностью. Это позволило реконструировать его для исследований.

Изучив его, ученые пришли к выводу, что «тот, кому раньше принадлежал этот череп, был «ранним представителем азиатской линии «Человека-дракона», которая, вероятно, включает денисовцев и является сестринской группой линия Homo sapiens», – цитирует результаты исследования Popular Mechanics.

Человек-дракон (Homo longi) – архаичный вид человека, получивший название по топониму Longjiang (река Дракона) – термина, обычно используемого для обозначения китайской провинции Хэйлунцзян. Ряд антропологов полагают, что Homo longi стоит рассматривать как боковую ветвь развития разумных приматов, жившую наряду с Homo sapiens и неандертальцами.

Денисовец или денисовский человек (Homo sapiens denisova) – вымерший подвид людей, известный по фрагментарному материалу из Денисовой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края России, а также нижней челюсти, найденной в Китае, на Тибетском плато.

В митохондриальных геномах денисовцев обнаружен вклад еще одной неизвестной популяции, которая имеет общего предка с анатомически современными людьми и неандертальцами, жившего около миллиона лет назад.

Одна из гипотез развития человека полагает, что со временем линии Homo разошлись; денисовцы, которые могли включать в себя как линии Человека-дракона, так и Юньсянского человека, вымерли, в то время как линия Homo sapiens продолжила развиваться в современных людей. До последнего времени ученые не могли установить ни общего предка, ни точку расхождения Общую точку Эти сестринские линии имеют долгую историю взаимодействия, пока они не исчезли, и обнаружение этой точки расхождения.

Теперь же, исходя из результатов исследования юньсянского ископаемого черепа, выдвинуто предположение, что именно юньсянский человек является общим предком «человека-дракона» и Homo sapiens, либо очень близок к этому

Москва, Игорь Юров

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