Челябинские ветеринары спасли кота, «выстиранного» в машинке

Челябинские ветеринары спасли кота, более 10 минут «крутившегося» в стиральной машине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хозяева не заметили, что питомец залез в барабан с бельем, подготовленным для стирки, и включили агрегат. Когда спохватились и достали животное, кот был в шоковом состоянии, давление и температура снизились до опасных для жизни значений. К счастью, он не успел нахлебаться воды и получить переломы.

В центре ветеринарной медицины кота привели в чувство, восстановили и стабилизировали показатели жизнедеятельности и через сутки отпустили домой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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