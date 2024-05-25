В Челябинске устроили массовые разборки со стрельбой

В одном из дворов Челябинска устроили массовые разборки со стрельбой.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, инцидент произошел сегодня на улице Коммунаров в Ленинском районе. Конфликт зафиксировали на видео жители окрестных домов, заявив, что участники разборок в этом дворе не живут. На записи довольно многочисленная группа крепких мужчин и людей в камуфляжах избивает нескольких лежащих на земле молодых людей, одного бьют ногой в лицо. Но тут подъезжает несколько автомобилей, из которых выскакивают парни в черном: часть из них нападает на одного из «крепышей», другие открывают стрельбу по остальным, прячущимся за припаркованными автомобилями.

В полиции эти разборки назвали «ситуативным конфликтом».

«В настоящее время все его участники установлены и доставлены в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», – рассказали в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

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