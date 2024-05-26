Обычный конец мая: на Южном Урале вновь заморозки

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью 27 и 28 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4 градусов. При этом днем в понедельник воздух прогреется до +15, а во вторник дневная температура преодолеет 20-градусную отметку.
В некоторых районах и вовсе ожидается высокая пожарная опасность ( 4 класс горимости леса по региональной шкале).
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»