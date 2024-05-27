В Челябинской области автомобиль ушел под воду. Есть погибшие

Уральский рыбак погиб в затонувшей легковушке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь спасателей-водолазов потребовалась сотрудникам правоохранительных органов Верхнеуральского района.
Авария произошла в минувшие выходные на озере Карагайское, со стороны одноименного поселка. В водоем съехал легковой автомобиль ВАЗ-2109.
В момент ЧП в машине находилось два человека, мужчины, приехавшие к озеру на рыбалку.
Один из них смог покинуть салон и выбраться на берег, второй нет.
Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20-ти метрах от берега. Автомобиль, стоявший на глубине около трех метров, остроповали и отбуксировали к берегу.
Тело погибшего 56-летнего мужчины передали сотрудникам полиции и СКР. Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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