В Челябинской области автомобиль ушел под воду. Есть погибшие

Уральский рыбак погиб в затонувшей легковушке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь спасателей-водолазов потребовалась сотрудникам правоохранительных органов Верхнеуральского района.

Авария произошла в минувшие выходные на озере Карагайское, со стороны одноименного поселка. В водоем съехал легковой автомобиль ВАЗ-2109.

В момент ЧП в машине находилось два человека, мужчины, приехавшие к озеру на рыбалку.

Один из них смог покинуть салон и выбраться на берег, второй нет.

Спасатели-водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20-ти метрах от берега. Автомобиль, стоявший на глубине около трех метров, остроповали и отбуксировали к берегу.

Тело погибшего 56-летнего мужчины передали сотрудникам полиции и СКР. Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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