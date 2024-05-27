Копейчанка завоевала золото чемпионата России по велоспорту

Южноуральская велосипедистка завоевала второй чемпионский титул.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, 26 мая в Орехово Ленинградской области прошел чемпионат России по велоспорту в дисциплине маунтинбайк-марафон.

Золотую медаль на нем завоевала Кристина Ильина, воспитанница СШОР №2 Копейска.

Дистанцию в 84 километра по пересеченной местности спортсменка преодолела за чуть менее четырех часов. Следом за копейчанкой пришла Александра Ушакова из команды Московской области. Бронза досталась представительнице Москвы Татьяне Сайтаровой.

Отметим, что это второй чемпионский титул в нынешнем году для представительницы Челябинской области. В январе она выиграла чемпионат России по велокроссу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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