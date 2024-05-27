По факту массовой драки со стрельбой в Челябинске возбудили уголовное дело

Расследование «разборок» с участием бойцов СВО в Челябинске взяли на контроль в центральном аппарате СКР.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в субботу, 25 мая, на улице Коммунаров в Ленинском районе.

Конфликт зафиксировали на видео жители окрестных домов, заявив, что участники разборок в этом дворе не живут. На записи группа мужчин в камуфляже избивает лежащих на земле молодых людей. Но тут подъезжает несколько автомобилей, из которых выскакивают парни в черном и бросаются на выручку избиваемым. Часть из них открывают стрельбу.

По словам представителей одной из сторон «разборки», этому предшествовал еще один инцидент: якобы, два челябинца без каких-либо причин выстрелили из травматического оружия по молодому человеку, бойцу СВО, и его девушке.

За соратника решили вступиться его друзья. Обидчиков нашли достаточно быстро. Но их родственники успели вызвать уже своих друзей. Они и приехали в самый разгар «воспитательных процедур». И оказались вооружены.

В итоги всех участников конфликта задержала полиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, по сообщению о конфликте между двумя компаниями расследуется уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

«В Челябинске участники конфликта на почве личной неприязни открыли стрельбу из травматического оружия по оппонентам. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь», – уточнили в силовом ведомстве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления ведомства Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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