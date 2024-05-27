Самокатчику придется выплатить 300 тысяч рублей сбитой им в Челябинске пенсионерке

В Челябинске суд взыскал свыше 300 тысяч рублей с несовершеннолетнего самокатчика в пользу пострадавшей 85-летней пенсионерки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска рассмотрел гражданское дело по иску 85-летней пенсионерки о взыскании причиненного ей в результате наезда несовершеннолетнего самокатчика вреда.
Инцидент произошел 12 сентября прошлого года на улице Молодогвардейцев. 16-летний подросток, управляя электросамокатом, сбил пожилую горожанку. Женщина получила закрытый перелом черепа и ушиб головного мозга, что квалифицировано как вред здоровью средней тяжести.
Пожилая челябинка обратилась в суд с требованием взыскать с несовершеннолетнего челябинца и его родителей компенсации морального вреда, а также расходов на лечение.
Суд иск удовлетворил, постановив взыскать в пользу пострадавшей с несовершеннолетнего, а в случае отсутствия у него доходов или иного имущества – с его законных представителей компенсацию морального вреда в 300 тысяч рублей и расходы на лечение в размере 25 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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