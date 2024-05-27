«Смолинский маньяк» избежит тюремного наказания

Уголовное дело в отношении челябинца, 14 лет державшего у себя похищенную им женщину, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило постановление по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя поселка Смолино, обвиняемого в похищениях двух женщин, убийстве, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, челябинца задержали в начале августа прошлого года – после того, как в полицию пришла женщина, рассказавшая, что южноуралец 14 лет удерживал ее в плену.

По словам пленницы, она познакомилась с челябинцем в 2009 году на вокзале. Он заманил 19-летнюю девушку к себе домой в поселке Смолино. Следующие 14 лет он держал ее в комнате частного дома, регулярно насилуя. Сначала женщин было две, но одну из них он убил в 2011 году, тело расчленил и закопал в погребе. Сама она смогла сбежать после того, как похитителя положили в больницу.

После того, как пленница смогла освободиться, мужчину задержали, предъявив обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Он признал себя виновным в убийстве, но похищение и насилие отрицает, утверждая, что женщина жила с ним и вступала в сексуальные отношения исключительно добровольно.

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому в период совершения инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – рассказали в областной прокуратуре.

Поэтому уголовное дело будет направлено в Советский районный суд Челябинска с требованием о принудительном лечении южноуральца в специализированном медицинском учреждении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube