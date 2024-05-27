В США водителя грузовика пытались убить с помощью гремучих змей, которых отправили в посылках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в городе Туэнтинайн-Палмс, штат Калифорния.

60-летний мужчина забрал посылку на почте и поехал домой, а по дороге попросил подругу вскрыть коробку.

«Когда она открыла коробку, она сразу же ее бросила, почти в меня. Она лишь выпалила: «Там внутри змея». Это покушение на убийство, как по мне», – цитирует мужчину Los Angeles Times.

Водитель остановил машину, положил коробку на обочину дороги и открыл с помощью длиной палки: посылка была заполнена ватными шариками, среди которых оказалась гремучая змея.

На место вызвали службу 911 и службу по контролю за животными. Они забрали змею и пришли к выводу, что это представительница вида Crotalus oreganus – ядовитых змей семейства гадюковых. Они не водятся в Южной Калифорнии, но их можно найти в северной части штата.

Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что змею прислали из города Хейвард в штате Калифорния, но пытались запутать следы, указав другой адрес отправителя.

Между тем, такая же посылка была отправлена домой мужчине во Флориду: его домочадцев предупредили, что вскрывать коробку нельзя, ее нужно сразу отнести в полицию.

Сам водитель грузовика не может объяснить происходящее, заявляя, что у него нет врагов вообще и уже тем более способных придумать и реализовать такой план убийства.

Калифорния, Анастасия Палей

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