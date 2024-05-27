На Южный Урал обрушится шторм

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, днем 28 мая в отдельных районах Челябинской области прогнозируются порывы ветра до 22 метров в секунду.

Усиление ветра будет предшествовать ощутимому похолоданию.

Так, по данным Челябинского гидрометцентра, если во вторник дневная температура ожидается в пределах 18-23 градусов выше нуля, уже в ночь на среду в область придут кратковременные дожди, в четверг – с грозами.

Температура воздуха днем в среду и четверг будет +11, +16 градусов, и лишь на юге столбик термометра преодолеет 20-градусную отметку. В ночь же на четверг синоптики на севере региона и вовсе обещают заморозки – до 4 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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