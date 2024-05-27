В России женщины разбираются в винах лучше, чем мужчины

Россиянки лучше мужчин разбираются в винодельческой терминологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», россияне знают о танинах, но путаются в винтаже. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные Simple Wine.

Сеть винотек провела опрос среди взрослых потребителей, чтобы выяснить, насколько хорошо они разбираются в основных винодельческих терминах. И выяснила, что уровень знаний средний. Причем термины, менее распространенные в публицистике, участники опроса узнавали чаще, нежели более популярные.

Так, 62% респондентов правильно определили танины как вяжущие рот вещества. Хотя кое-кто из участников исследования сочли, что это азиатский соус и даже кожаные сапоги для танцев.

51% россиян знают, что термин «перляж» означает игру пузырьков в бокале игристого, а вовсе не пирожок с мясом или латиноамериканский танец. А 39% точно определили, что мюзле – это пробка для игристых вин. Правда, у некоторых это слово ассоциируется с музыкальными инструментами, а кто-то из участников опроса решил, что речь о кулинарной технике с поджиганием алкоголя.

А вот о том, что терруар – это уникальная совокупность климата, почвы и прочего, влияющая на качество винограда, знает лишь каждый третий россиянин (33%). Многие спутали этот термин с тремоло и французским блюдом террин.

Что касается термина «винтаж», то лишь 26% респондентов верно определили, что речь идет о годе сбора винограда. Примерно вдвое больше участников уверены, что есть такой танцевальный конкурс. Остальные решили, что это французский десерт.

«Во многих случаях ситуацию спасали женщины», – отмечают авторы канала. Например, правильное определение термина «танины» чаще всего знали россиянки старше 45 лет. А слово «перляж» не смогло поставить в тупик, прежде всего, участниц опроса 55 лет и старше.

Челябинск, Виктор Елисеев

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