Челябинский поселок на сутки останется без воды

В челябинском поселке центральное водоснабжение отключат на сутки.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения капитального ремонта участка сетей в районе насосной станции «Трубодеталь» в среду, 29 мая, с 00:10 до 24:00 будет отключено водоснабжение в поселке Новосинеглазово.
Жителей просят сделать необходимый запас воды. В социальные объекты по заявке руководителей будет обеспечен подвоз автоцистернами.
МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства, телефон информационно-справочной службы предприятия 214-00-14 (круглосуточно).
Челябинск, Виктор Елисеев
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