Глава Златоуста подал в отставку

Мэр Златоуста заявил о сложении полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Златоуста Максим Пекарский заявил об этом сегодня, 27 мая, в видеообращении, опубликованном в социальных сетях городской администрации.

Заявление о досрочном сложении полномочий чиновник направил в Собрание депутатов Златоустовского городского округа. Депутаты рассмотрят его на заседании 30 мая.

Максим Пекарский возглавил мэрию в октябре 2019 года. Свою карьеру он начинал в правоохранительных органах, потом работал в ТД «Урал», в 2014 году перешел в администрацию Златоуста, где до декабря 2018 года занимал пост вице-мэра – начальника управления муниципальной милиции. Однако из-за конфликта с главой города Вячеславом Жилиным ушел из администрации и в течение 2019 года работал в компании по производству семечек «Смарт».

Челябинск, Виктор Елисеев

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