Частных перевозчиков Челябинска оштрафуют за нарушения при обслуживании маршрутов 19 и 91

После многочисленных жалоб челябинцев оператор проверил работу частных перевозчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», сотрудники оператора вместе с ЦУР Челябинской области провели выездную проверку работы маршрутов №19 «Чистопольская – Приборостроительная» и №91 «ТК «Молния» – поселок Градский прииск».

«С 1 мая маршруты переведены на работу по регулируемому тарифу, проезд можно оплачивать банковскими и транспортными картами, действуют льготы, – напомнили в учреждении. – Однако от пассажиров поступают жалобы на отсутствие терминалов и на отказы водителей принимать безналичную оплату».

В ходе выездной проверки, прошедшей в минувшую пятницу, 24 мая, жалобы горожан подтвердились.

Так, на четырех автобусах отсутствовали терминалы безналичной оплаты проезда. В шести случаях в салоне не было листовки с информацией о действующих тарифах. Один из водителей принял оплату переводом на карту по номеру телефона, что также является нарушением.

«За каждый выявленный факт нарушения перевозчикам ООО «Автолайн» и ООО «Автотранспортное предприятие №1» будут выставлены штрафы», – подчеркнули представители оператора.

Проверки на маршрутах №19 и №91 регулярно проводятся с начала мая и будут продолжены, подчеркнули в компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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