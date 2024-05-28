28 мая ожидаются следующие события – Челябинск

28.05.2024, вторник

11:00 – 19:00 Челябинск – Тренинг «Эффективные переговоры без подготовки» (центр «Мой бизнес», ул. Российская 110к1, 1 этаж)

14:00 Челябинск – Обзор «Япония: феномен аниме и манги» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)

15:00 Челябинск – Встреча «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга!» в клубе «Вдохновение» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

16:00 Челябинск – Международный конкурс молодых дизайнеров «Модный цех» (МИДИС, ул. Ворошилова, 12)

18:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

18:30 Челябинск – Пешая экскурсия «Улица Сибирская»: история улицы Труда (встреча у памятника М.И. Глинке, Площадь искусств)

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