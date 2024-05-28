На пост ректора ЧелГУ заявились два кандидата

Оба претендента на должность ректора ЧелГУ – выпускники вуза.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ), выборы ректора вуза состоятся 14 июня в формате конференции работников и обучающихся.

Делегатам предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов: на должность претендуют действующий ректор Сергей Таскаев и заведующий кафедрой теоретического и прикладного языкознания историко-филологического факультета Андрей Селютин.

Сергей Таскаев родился в 1977 году в Челябинске, окончил ЧелГУ по направлению «Физика», после чего стены вуза не покидал.

Окончив аспирантуру, работал инженером отдела радиационной безопасности, старшим преподавателем, затем – доцентом кафедры физики конденсированного состояния, заместителем проректора по науке, инновациям и информационным технологиям и заместителем первого проректора. 12 лет возглавлял физический факультет.

Автор 258 публикаций. Сфера научных интересов: физика конденсированного состояния, физика магнитных явлений, физика металлов и сплавов. Стаж научно-педагогической деятельности – более 23 лет.

В 2019 году был избран ректором ЧелГУ.

Андрей Селютин родился в 1981 году в Челябинске, окончил ЧелГУ по направлению «Филология», магистерскую степень в области менеджмента получил в Высшей школе экономики. Его профессиональная деятельность также была связана исключительно с университетом – его филологическим факультетом, ныне истфилом.

Начал карьеру с должности лаборанта, стал старшим лаборантом учебно-научной лаборатории межкультурных коммуникаций, а после возглавлял ее на протяжении девяти лет. Позже был назначен доцентом кафедры теоретического и прикладного языкознания, и пять лет является ее заведующим.

Автор 67 публикаций. Сфера научных интересов: межкультурная коммуникация, психолингвистика, лингвокультурология, языковая личность, медиаличность, корпоративная культура, организационная культура, лингвоэкология, социолингвистика. Стаж научно-педагогической деятельности – более 18 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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