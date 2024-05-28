В Челябинск завезли рекордный объем фруктов и овощей из-за рубежа

Более 260 тонн овощей и фруктов привезли в Челябинск за один день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, вчера, 27 мая, на склад временного хранения в Челябинске был разрешен ввоз рекордного объема фруктов и овощей – 264,8 тонны.

Утром в областной центр Южного Урала поступили 40 тонн сливы из Узбекистана и Таджикистана, 36 тонн томатов из Узбекистана и Туркмении, 33,3 тонны сладких перцев из Узбекистана и Ирана, почти 40 тонн черешни из Узбекистана, 28 тонн абрикосов из Узбекистана и Таджикистана, 46 тонн репчатого лука из Узбекистана, 22 тонн свеклы из Узбекистана, 20 тонн лаврового листа из Грузии.

«Весь груз был проконтролирован должностными лицами Управления Россельхознадзора. От всей продукции были отобраны пробы. По итогам проведенных исследований в Челябинском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», если в овощах и фруктах не будут выявлены карантинные вредные объекты, вся продукция будет разрешена к реализации», – рассказали представители ведомства.

Россельхознадзоре отметили, что Узбекистан является основным поставщиком овощей и фруктов в Челябинскую область: только за один день из республики было ввезено 65% от общего поступления растительной продукции или 171 тонна.

Впрочем, не всегда это происходит гладко. Так, по информации пресс-службы Челябинской таможни, во время досмотра фуры и взвешивания скоропортящегося товара инспекторы выявили несоответствие фактического веса с заявленным в декларации. Общий вес незаконно ввезенной продукции составил 1070 килограммов. По словам перевозчика, в машину при отправлении ошибочно было загружено излишнее количество абрикосов, черешни и перца.

Теперь владельцу продукции грозит штраф. Впрочем, лишние фрукты и овощи все-таки пропустили на территорию региона после подачи дополнительной декларации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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