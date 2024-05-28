Жительница Бредов, убившая четырехмесячную дочь девять лет назад, попросила отпустить ее из колонии

В Челябинске суд оставил в колонии женщину, осужденную за убийство собственного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд отказал в удовлетворении ходатайства 30-летней жительницы Брединского района о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Напомним, трагедия произошла в феврале 2015 года. Тогда молодая мать, не желая воспитывать собственного ребенка, несколько раз ударила четырехмесячную дочь руками твердым тупым предметом по голове, отчего малышка скончалась на месте.

В ходе предварительного расследования и в суде женщина вину в убийстве дочери не признавала, утверждала, что ребенок упал нечаянно. Но в июле того же года суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы.

Решив добиться смягчения приговора, брединка пожаловалась в Конституционный суд на Уголовно-процессуальный кодекс РФ, лишивший женщин права на суд присяжных. Суд встал на сторону заявительницы и признал нормы УПК противоречащей Конституции. После этого Челябинский облсуд отменил обвинительный приговор горе-матери, также признав нарушения ее прав на защиту в стадии предварительного следствия. Женщину выпустили на свободу, а дело вернули в прокуратуру.

В 2018 году материалы уголовного дела поступили в Челябинский областной суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей. Присяжные признали женщину виновной, отметив, что она не заслуживает снисхождения. На основании вердикта присяжных суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Спустя шесть лет, женщина обратилась в суд с ходатайством о замене неотбытого срока более мягким наказанием – принудительными работами. Но в феврале текущего года Магнитогорский районный суд Челябинска отказал ей в этом. Адвокат брединки это решение оспорил в апелляционной инстанции.

«В ходе рассмотрения апелляции прокурор обратил внимание, что за весь период отбывания наказания женщина зарекомендовала себя с отрицательной стороны, неоднократно допускала нарушения порядка отбывания наказания, получала выговоры и дважды помещалась в ШИЗО. Администрацией исправительного учреждения характеризуется отрицательно», – рассказали в надзорном ведомстве.

Апелляционная инстанция областного суда согласилась с мнением прокурора и оставила осужденную для отбывания наказания на оставшийся срок в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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