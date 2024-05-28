российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 мая 2024, 12:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Анонсы

В центре Челябинска на шесть дней ограничили движение

Движение автотранспорта в районе пересечения улиц Красной и Сони Кривой в Челябинске временно ограничили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения введены в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

«С 28 мая по 2 июня ограничен проезд транспорта по улице Красной в районе дома №40 при движении к улице Воровского», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,