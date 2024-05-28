Импорт вина в Россию резко вырос в ожидании повышения акцизов и пошлин

В апреле импорт вина в Россию вырос вдвое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», импортеры резко нарастили ввоз вина в Россию. Об этом пишет телеграм-канал FMCG Report.

Так, по данным Федеральной таможенной службы, в январе-апреле 2024 года винный импорт вырос на 20% год к году – до 138 миллионов литров. А в апреле объемы ввоза и вовсе выросли в два раза – до 62 миллионов литров.

В лидерах импорта – Италия (32%), Грузия (20%), Испания (12%), Франция (7%) и Португалия (5%).

В Союзе сомелье и экспертов России считают, что сформированных запасов дистрибьюторам может хватить до февраля-марта 2025.

Одной из причиной роста закупок вин за рубежом, по мнению экспертов, стала развернувшаяся с подачи властей дискуссия о необходимости введения заградительных пошлин в 200% на вино из «недружественных» стран. Впрочем, согласны с этим отнюдь не все. Например, в Wine Retail полагают, пишут авторы канала, что дело не в пошлинах – даже если решение примут, рынку дадут время на перестройку, – а в повышенных с 1 мая акцизах.

Кстати, участники рынка сомневаются, что сформированные запасы приведут к снижению цен в магазинах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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