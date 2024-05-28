У челябинского бизнесмена конфисковали сигареты на 3 миллиона рублей

Полицейские пресекли канал поставок в Челябинскую область немаркированной табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка вышли на предприимчивого челябинца в ходе оперативно-розыскной деятельности.

36-летний южноуралец заказывал сигареты в особо крупном размере и через логистическую компанию доставлял в свой город для дальнейшей продажи. Контрафактную продукцию он хранил в двух гаражных боксах на территории Металлургического района Челябинска.

У челябинца изъяли 25 тысяч 480 пачек немаркированных сигарет на сумму более 3 миллионов рублей.

В настоящее время изъятая продукция направлена на проведение экспертизы, по получении которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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