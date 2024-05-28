В квитанциях жителей Челябинской области за коммунальные услуги появится еще одно начисление

В квитанции единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» появится новая строка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», Единый расчетный центр компании достиг соглашения с тремя газораспределительными компаниями.

«Уже в июне жители Южного Урала, имеющие газовые плиты, увидят в квитанциях ЕРЦ «Уралэнергосбыт» начисления за содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)», – рассказали представители компании.

Новая строка связана с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно им, собственникам квартир, где установлено газовое оборудование, необходимо раз в год проводить техническую проверку. С 1 января 2024 года необходимо было заключить для этого договор со специализированной газораспределительной организацией, обслуживающей многоквартирный дом.

Правда, сделали это далеко не все. По словам начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Рашиды Ковалевой, к маю текущего года соответствующие договоры заключили 80% управляющих организаций и лишь 15% жителей региона.

Поэтому в мае газораспределительные организации направили клиентам заявки (оферты) на заключение договора. Для принятия условий публичного договора собственникам жилья достаточно произвести один платеж.

«Сумма в квитанции будет зависеть от количества газового оборудования в квартире. Ежемесячное начисление составит двенадцатую часть годового платежа. Оплатить услуги газораспределительной организации можно по единому куар-коду в квитанции, в личном кабинете ЕРЦ «Уралэнергосбыт», на сайте компании или через банковские сервисы», – рассказали в пресс-службе компании.

Правда, пока это смогут сделать клиенты только трех организаций. По информации представителей ЕРЦ, соглашения на данный момент уже заключены с АО «Газпром Газораспределение Челябинск» и ООО «Газэнергосервис». Еще с одной компанией соглашение находится на стадии заключения. Клиенты этих трех организаций увидят в квитанции, которую получат в июне, новую строчку с начислениями за содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Всего же в регионе работает 14 компаний, имеющих право на обслуживание газового оборудования в многоквартирных домах.

«Годовое обслуживание четырехконфорочной газовой плиты и внутриквартирной газовой разводки составит 894 рубля. В июне челябинцы получат квитанции, где будет указана 1/12 часть от этой суммы. Это максимальная стоимость. Если в квартире установлена варочная поверхность, отсутствует духовой газовый шкаф или используется плита с меньшим количеством конфорок, нужно обратиться за перерасчетом в офис специализированной газовой организации, обслуживающей ваш дом, предоставить паспорт на газоиспользующее оборудование и правоустанавливающие документы на квартиру. Мы тут же направим эту информацию в «Уралэнергосбыт» для перерасчета», – рассказал генеральный директор ООО «Газэнергосервис» Виталий Бабкин.

«Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» отвечает за печать квитанций и сбор платежей. По такому принципу мы работает с большинством компаний. Клиенты получают единую квитанцию и оплачивают сразу за несколько услуг. Это удобно и экономит время. При этом мы не оказываем услуги. Если вы хотите получить перерасчет или у вас возник вопрос по проверке газового оборудования, вам нужно обращаться в газовую компанию, с которой заключен договор», – добавил исполнительный директор Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» Александр Боженев.

Отказаться от технического обслуживания газового оборудования не получится, отмечают коммунальщики. По закону это обязательное условие. В случае отсутствия договора специализированная организация вправе приостановить поставку газа, предварительно направив клиенту письменное уведомление или обратиться в суд с требованием о заключении.

Также уклонистам грозит административный штраф: гражданам – от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 25 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей. Привлекать к ответственности за подобные нарушения может Госжилинспекция. Однако пока, по словам Рашиды Ковалевой, ведомство воздерживалось от таких шагов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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