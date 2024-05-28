Магнитка возглавила новый рейтинг промышленного туризма в России

ММК стал лидером нового рейтинга промышленного туризма в России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК занял первое место среди российских предприятий по числу туристов в 2023 году. Результаты рейтинга представил деловой портал «Управление производством».

Компания одержала победу как в общем зачете, так и в отдельных номинациях – «Профориентационный туризм» и «Туры для специалистов».

Всего промышленную площадку ПАО «ММК» в прошлом году посетили 13 тысяч 667 человек, в том числе 8 тысяч 654 школьника и студента для профориентации, а также 2 тысячи 320 специалистов для ознакомления с производственным опытом компании.

«Мы видим, что турпоток на предприятие с каждым годом растет. Промышленный туризм сегодня – это уже не просто важный инструмент продвижения бренда компаний и социально-экономического развития территорий их присутствия. Промтуризм сейчас – это новая политика открытости бизнеса, новая философия современных промышленных предприятий, помогающая выстраивать прозрачные, взаимовыгодные отношения с различными аудиториями на региональном, федеральном и международном уровне», – отметила руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская.

По ее словам, в общей сложности с 2018 года, когда компания открыла двери для туристов, промплощадку посетили более 47 тысяч гостей, из них свыше 17 тысяч – дети от 6 до 14 лет.

Особое внимание на комбинате уделяют гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Год назад специально для них запущен маршрут с символичным названием «Открытая металлургия». Передвижение по территории предприятия организовано в полном соответствии с принципами доступной среды. Также в прошлом году открыт маршрут «Первые в Магнитке» – он пролегает по знаковым достопримечательностям города и включает посещение промышленных площадок ПАО «ММК» и компании СИТНО.

ММК накопил внушительный опыт развития промтуризма и активно делится им с другими предприятиями. За последние два года комбинат принял более 50 делегаций различных компаний, приехавших изучить процесс организации экскурсий на производство или предприятие. В 2021 и в 2024 годах компания провела всероссийские форумы по промышленному туризму. Кроме того, она вовлечена в работу всероссийской образовательной программы по развитию промтуризма «Открытая промышленность». Специалисты предприятия выступили экспертами при отборе регионов, желающих попасть в программу, активно участвовали в записи обучающего контента и делились опытом в телеэфире.

Челябинск, Виктор Елисеев

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