Три тысячи южноуральцев остались без электроснабжения из-за взрыва трансформатора

Энергетики ликвидируют последствия аварии в Чебаркульском районе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 28 мая в поселке Бишкиль Чебаркульского района. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.
По информации пресс-службы компании «Россети Урал», причиной ЧП стал сильный ветер. «В результате схлеста проводов на вводе в трансформаторную подстанцию было зафиксировано локальное технологическое нарушение, без электроснабжения остались жители части населенных пунктов Бишкиль и Медведево», – уточнили представители компании.
Бригада энергетиков ведет оперативные переключения, в ближайшее время электроснабжение должно быть восстановлено, заверили в электросетевой организации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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