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Вторник, 28 мая 2024, 22:28 мск

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На Южном Урале разверзлась земля – разбирается прокуратура

В поселке Красногорском в Еманжелинском районе Челябинской области в буквальном смысле разверзлась земля. Глубина образовавшегося провала достигает 10 метров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас на месте работают геологи. Ни в администрации района, ни в администрации поселка ситуацию прокомментировать не смогли.

Проверку по факту обрушения земли и образования провала начала прокуратура:

«Будет дана оценка действиям органа местного самоуправления по обеспечению безопасности граждан и сохранности их имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.

Еманжелинск, Павел Зварзин

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