В Челябинске отправили под стражу одного из участников массовой разборки, ранее осужденного за расчлененку

В Челябинске отправили под стражу одного из участников массовой разборки со стрельбой, произошедшей в Ленинском районе в минувшие выходные.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в субботу, 25 мая, на улице Коммунаров в Ленинском районе.

Конфликт зафиксировали на видео жители окрестных домов. На записи группа мужчин в камуфляже избивает лежащих на земле молодых людей. Но тут подъезжает несколько автомобилей, из которых выскакивают парни в черном и бросаются на выручку избиваемым. Часть из них открывают стрельбу.

По словам представителей одной из сторон «разборки», этому предшествовал еще один инцидент: якобы, два челябинца без каких-либо причин выстрелили из травматического оружия по молодому человеку, бойцу СВО, и его девушке.

За соратника решили вступиться его друзья. Обидчиков нашли достаточно быстро. Но их родственники успели вызвать уже своих друзей. Они и приехали в самый разгар «воспитательных процедур». И оказались вооружены.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Сегодня суд отправил под домашний арест одного из стрелявших и одного из участников СВО (служил в ЧВК «Вагнер»). Еще одного «вагнеровца» арестовали – во время расследования он будет находиться в СИЗО. В суде 36-летний мужчина заявил, что до сих пор у него не было проблем с законом, и попросил отпустить его под домашний арест. Однако прокуратура настояла на аресте, отметив, что подследственный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в марте 2016 года его приговорили к 18 годам и 7 месяцам колонии строгого режима за убийство знакомого и расчленение его тела.

Суд ходатайство прокуратуры удовлетворил.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube