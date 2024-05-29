29 мая ожидаются следующие события – Челябинск

29.05.2024, среда

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам предпринимательства (пресс-центр «АиФ-Челябинск»)

11:00 Челябинск – Краеведческий час для студентов (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа для горожан старшего поколения «Нам рано жить воспоминаниями» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)

16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Игра «Наши голоса» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

18:00 Челябинск – Демонстрация фильма режиссера Кена Лоуча «Кес» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)

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