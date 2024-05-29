У ГАИ снова перебои: челябинцев предупредили о сложностях при получении водительских удостоверений

В ГАИ Челябинска заявили о сбое в работе ПО.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управлении Госавтоинспекции по Челябинской области, в связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационном подразделении Челябинска оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений производится с перебоями.
В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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