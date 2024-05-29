Участник убийства челябинского подростка, задержанный в Казахстане, предстанет перед судом

В Челябинске перед судом предстанет еще один иностранец, обвиняемый в хулиганстве и убийстве несовершеннолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении гражданина Таджикистана, ранее находящегося в международном розыске, обвиняемого в хулиганстве и совершении убийства.

Напомним, трагедия произошла вечером 9 апреля прошлого года у ТРК «Космос». Компания молодых людей из 10 человек с палками и камнями напали на группу местных парней. Во время потасовки иностранцы избили ногами, руками и палками 17-летнего подростка. В завершение один из нападавших всадил в сердце уже лежавшего тогда на земле юноши нож. От полученных травм челябинец скончался на месте происшествия.

После этого приезжие, опасаясь приезда сотрудников правоохранительных органов, скрылись. В течение нескольких дней семерых из нападавших задержали. Трое успели сбежать за границу и были объявлены в международный розыск.

Уголовное дело по обвинению соучастников преступления – шестерых граждан Таджикистана и одного гражданина Российской Федерации в настоящее время рассматривается в суде по существу.

Одного из крывшихся задержали на территории Казахстана, а затем экстрадировали в Россию. Теперь уголовное дело в отношении него направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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