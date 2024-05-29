Ильменский фестиваль собирает бардов в 48-й раз

Через месяц в Челябинской области пройдет Ильменский фестиваль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, 48 Всероссийский Ильменский фестиваль состоится в рамках проекта «Марафон авторской песни России 2023-2024: все настоящее – детям».

Слет соберет поклонников жанра авторской песни и активного туризма, артистов нескольких поколений и специальных гостей с 28 по 30 июня на территории ГЛК «Солнечная долина» (Челябинской области). Посещение мероприятий (концерты, конкурсы, мастер-классы, творческие встречи, спортивные активности) и проживание в палаточном лагере – по традиции, бесплатные.

Творческую программу представят три основные площадки: «Большая сцена», «Лесная сцена» и сцена «Шатер». Камерные мероприятия в палаточном лагере организует творческая площадка «ДИМСИ».

На фестивале выступят лауреаты и дипломанты I Слета бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои», состоявшегося в марте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ (Москва). Это более 20 авторов-исполнителей нового поколения из Южно-Сахалинска, Тюмени, Нижневартовска, Кемерово, Новоуральска, Томска, Алдана, Барнаула и других городов.

Также творческую программу фестиваля представят Олег Митяев, Леонид Марголин и Родион Марченко, московские исполнители Виктор Третьяков, Галина Хомчик, Раиса Нур, Константин Тарасов, Лариса Брохман, Наталья Кучер из Калининграда, томич Роман Ланкин, Марина Дмитриева из Тюмени, Дмитрий Обухов из Нижнего Тагила, челябинцы Анатолий Киреев, ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев) и другие представители авторской песни из разных городов России.

Авторская песня в новом звучании прозвучит в исполнении групп из Москвы «НЕОБАРДЫ.NEOBAND» (Роман Луговых, Павел Пиковский, Василий Уриевский, Николай Шипулин, Саша Фомин)и «Ирония судьбы» (Алексей Хомчик, Родион Марченко, Александр Прокопович, Александр Фомин, Алексей Григорьев).

Специальный гость – певица, автор песен, первая представительница России на «Евровидении» (1994 год, 9-е место), участница шоу «Голос» и «СуперСтар» Маша Кац (Москва).

На фестиваль приглашены лауреаты онлайн-конкурса авторской песни 48 Ильменского фестиваля Ирина Базарбаева-Цветкова и Денис Цветков (г. Караганда, Казахстан).

В завершающий день фестиваля, 30 июня, в 15:00 во дворце культуры «Магнезит» (Сатка) состоится гала-концерт. На одной сцене с именитыми артистами выступят дети из местной студии-лаборатории Олега Митяева.

Вход на фестиваль, посещение концертов и мероприятий, участие в конкурсах, проживание в палаточном лагере со своей палаткой – бесплатные.

На канале Марафона авторской песни России в Rutube и в пабликах «Наш Челябинск» и «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в ВКонтакте состоятся онлайн-трансляции ключевых концертов фестиваля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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