СКР начал проверку в отношении застройщика, пообещавшего клиентам построить дома в пригороде Челябинска

Руководство СКР взяло на контроль проверку по жалобам южноуральцев, пострадавших от действий недобросовестного застройщика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад по доводам обращения жителей Челябинской области, пострадавших от действий недобросовестной строительной компаний.

«В социальных медиа сообщается, что в Сосновском районе 10 семей пострадали от действий недобросовестного застройщика. Они вложили свои денежные средства в строительство домов, в итоге на некоторых строительных участках установлены лишь бетонные коробки, на остальных отсутствует даже фундамент», – отметили в силовом ведомстве.

Региональное управление ведомства по данной информации начало процессуальную проверку по признакам мошенничества.

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя регионального следственного управления Константину Правосудову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и установленных обстоятельствах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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