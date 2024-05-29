Суд признал незаконной деятельность скандального рынка в Кременкуле

Суд приостановил работу оптово-розничного рынка в поселке под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, с соответствующим иском в суд обратилось ранее надзорное ведомство Сосновского района по итогам проведенной по жалобам местных жителей проверки.

«В ходе проверки выявлена эксплуатация рынка в отсутствие необходимых разрешений, нарушения требований пожарной безопасности в здании административно-бытового корпуса, отсутствие разработанного и утвержденного паспорта безопасности», – рассказали представители прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с иском о признании деятельности индивидуальных предпринимателей по организации оптово-розничного рынка незаконной и приостановлении его работы до получения соответствующего разрешения органа местного самоуправления, паспорта безопасности рынка, а также до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Сосновским районным судом во вторник, 28 мая, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в апреле текущего года глава СКР Александр Бастрыкин в очередной раз затребовал доклад по уголовному делу по факту незаконного строительства продовольственного рынка в Кременкуле. Поводом послужило обращение южноуральцев, рассказавших о продолжающейся незаконной деятельности продовольственного рынка на территории, прилегающей к жилым домам населенного пункта.

По словам южноуральцев, торговые точки работают до сих пор. Более того, рядом начали строить новые объекты и общежития для рабочих. А владельцы рынка заявляют об увеличении количества рабочих-мигрантов. При этом о рейдах правоохранительных органов, по словам местных жителей, становится известно заранее и виновным удается избежать ответственности.

Оптовая ярмарка появилась в Кременкуле после того, как у торговцев ликвидированного в Челябинске Каширинского ранка возник конфликт с новыми соседями – обитателями микрорайона «Парковый премиум». Для рынка пришлось искать новое место, его предоставил владелец площадки в Кременкуле. Но жителям поселка такое соседство тоже не понравилось: они пожаловались в Следственный комитет и президенту РФ.

24 октября прошлого года на рынок наведались силовики. На объекте прошли обыски и некоторое время он не функционировал. Но довольно быстро возобновил работу, хотя и полулегально. Это вынудило жителей вновь обратиться к главе СКР. В дальнейшем ситуация развивалась молниеносно. 20 ноября на рынок вновь нагрянули силовики, а 21 ноября судебные приставы опечатали все боксы на торговой площадке и предложили работавшим на нем торговцам забрать скоропортящийся товар. Рынок был закрыт в рамках судебного разбирательства о признании его работы незаконной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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