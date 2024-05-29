Некрофил из Нязепетровска предстанет перед судом

Житель Нязепетровска ответит в суде за жестокое убийство женщины с целью хищения выручки из магазина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Нязепетровска. Он обвиняется в разбое, убийстве, уничтожении или повреждении чужого имущества, а также надругательстве над телами умерших.

По версии следствия, в июле 2023 года в Нязепетровске южноуралец решил похитить деньги из магазина ритуальных услуг, где работала его знакомая.

Во дворе частного дома 54-летней женщины он напал на нее и нанес не менее 5 ударов гвоздодером по голове. От полученных травм его знакомая скончалась на месте. После этого южноуралец «совершил половое преступление» и скрылся, прихватив ключи от ритуального салона.

Дождавшись темноты, злоумышленник проник в магазин и похитил из кассы около 240 тысяч рублей.

На эти деньги он купил сотовый телефон, планшет, одежду и обувь, успев потратить более 100 тысяч рублей. Спустя сутки нязепетровца задержала полиция, оставшиеся средства были изъяты.

Мужчина ранее неоднократно судим за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийство, разбой и насильственные действия сексуального характера, 17 лет провел за решеткой.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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