В Магнитогорске суд обязал 19-летнего самокатчика выплатить 60 тысяч рублей сбитой им велосипедистке

В Магнитогорске суд взыскал 60 тысяч рублей с самокатчика, по вине которого пострадала несовершеннолетняя девочка на велосипеде.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, авария произошла утром 22 июля прошлого года в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.
На территории парковки столкнулись электросамокат под управлением 19-летнего местного жителя и 11-летняя велосипедистка. В результате столкновения девочка получила закрытый перелом плюсневой кости ноги, что расценили как вред здоровью средней тяжести.
Суд взыскал в пользу пострадавшей 60 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.
Челябинск, Виктор Елисеев
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