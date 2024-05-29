В Магнитогорске суд обязал 19-летнего самокатчика выплатить 60 тысяч рублей сбитой им велосипедистке

В Магнитогорске суд взыскал 60 тысяч рублей с самокатчика, по вине которого пострадала несовершеннолетняя девочка на велосипеде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, авария произошла утром 22 июля прошлого года в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

На территории парковки столкнулись электросамокат под управлением 19-летнего местного жителя и 11-летняя велосипедистка. В результате столкновения девочка получила закрытый перелом плюсневой кости ноги, что расценили как вред здоровью средней тяжести.

Суд взыскал в пользу пострадавшей 60 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

Исполнение судебного решения поставлено на контроль прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube