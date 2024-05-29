В центре Челябинска полностью закрыли проезд по одной из улиц

Проезд по одной из улиц в центре Челябинска закрыли до конца недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях.

«До 2 июня полностью закрыт проезд транспорта по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до Воровского», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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