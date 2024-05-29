СКР изучит подходы мэрии Троицка к благоустройству общественных пространств

Глава СКР поручил провести проверку информации о нарушениях при благоустройстве территории в южноуральском Троицке.

Как уже сообщал «Новый День», практика благоустройства знаковых территорий Троицка возмутила общественников.

Так, в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было завершено обустройство трех зон отдыха. Общая сумма затрат составила почти полмиллиарда рублей.

300 миллионов рублей ушли на парк имени Томина. В излюбленном месте отдыха горожан вырубили почти все зеленые насаждения и залили пространство бетоном. Вместо снесенных деревьев высадили тонкие саженцы, часть из которых, по словам активистов, уже погибла. Более того, парк стал разваливаться спустя месяц после сдачи: скамейки, батуты, декоративные элементы пришли в негодность. После вмешательства общественников недостатки устранили, но зеленую зону уже не вернуть, сетуют южноуральцы.

Еще 113 миллионов рублей потратили на благоустройство набережной. Жители сразу пожаловались на некачественные материалы. А в апреле 2024 года ее затопило. Теперь место отдыха находится в полуразрушенном состоянии. Стройматериалы для ремонта лежат поблизости больше месяца. Рабочих на объекте нет.

27 миллионов рублей ушли на благоустройство сквера у ДК Энергетиков. Здесь лавочки поставили вдали от навесов, а детскую спортплощадку, вопреки проекту, сделали прямо у проезжей части. Сухой фонтан, который обещали жителям, так и не открыли.

Возмущение южноуральцев привлекло внимание Следственного комитета России. «В сети Интернет сообщается о ненадлежащей реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в городе Троицке Челябинской области. В прошлом году на выделенные из федерального бюджета денежные средства проведено благоустройство парка имени Н.Д. Томина, набережной и сквера у дома культуры. При этом были допущены значительные нарушения и отклонения от проекта, ряд объектов в эксплуатацию не введен. Подрядчик мер к устранению нарушений не принимает», – отмечают в пресс-службе ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления ведомства Константину Правосудову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube